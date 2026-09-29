Barrida de los New York Yankees a los Red Sox

Redacción FOX Deportes

Los New York Yankees lograron su boleto a las rondas divisionales luego de aplastar en dos juegos a su acérrimo rival, los Boston Red Sox.

Con una vapuleada de 9-2 en el segundo juego de la eliminatoria, el equipo del Bronx logró mantenerse con vida en la pelea por llegar a la Serie Mundial.

El sueño comenzó a materializarse para los de la Gran Manzana en el cuarto rollo con el jonrón de García, una de las grandes adquisiciones del equipo neoyorquino para esta temporada. Bellinger aumentó la ventaja con un sencillo productor.

Wilson Contreras logró anotar para terminar con la sequía de anotaciones de los Red Sox en postemporada, que se extendió durante 26 entradas.

Finalmente, los Yankees sentenciaron el encuentro con seis carreras en la sexta entrada, producto de un home run del propio Bellinger al inicio del episodio y las anotaciones impulsadas por George Lombard Jr., Austin Wells y Ryan McMahon.

daDesde el montículo, la gran figura de la noche fue Max Fried, quien dominó durante las seis entradas en las que vio acción, permitiendo solamente tres imparables y una carrera.

Por segundo año consecutivo, el equipo de Boston quedó eliminado de los Playoffs a manos de los Yankees, que enfrentarán a los Tampa Bay Rays en la siguiente ronda de la postemporada.