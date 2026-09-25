Yankees y Red Sox se medirán en la Serie de Comodines de la Liga Americana

Hiram Marín

El destino del béisbol de Grandes Ligas vuelve a encender su rivalidad más acérrima. Los New York Yankees y los Boston Red Sox chocarán en la Serie de Comodines de la Liga Americana del 29 de septiembre al 1 de octubre. El cruce a ganar dos de tres partidos será en el Bronx, lo que promete máxima tensión.

El camino de los Red Sox ha sido una auténtica montaña rusa a lo largo del calendario. Tras encender su campaña en junio con una barrida de cuatro juegos sobre Nueva York, armaron una racha de 32-5. Amarraron su pase en el último fin de semana tras vencer a los Cubs para asegurar el quinto sembrado.

It’s official. The Boston Red Sox will visit the Bronx next week for a rematch of last year’s Wild Card series pic.twitter.com/spIxiC2DtV — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 25, 2026

Por su parte, los Yankees dominaron la serie anual 7-6 gracias a palizas contundentes en agosto. La novena neoyorquina llega con un plantel profundo pero golpeado por la incertidumbre física. Lograron el boleto asegurando la ventaja de localía para jugar este cruce definitorio frente a su gente.

Las lesiones serán un factor crucial que añadirá dramatismo a cada uno de los encuentros. Aaron Judge arrastra molestias en la pantorrilla y Willson Contreras lidia con dolores en la mano. Con ambos equipos mermados en la caja de bateo, el duelo seguramente se resolverá desde el montículo.