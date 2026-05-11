Aroldis Chapman amenaza el top 10 histórico de salvamentos

EFE

El zurdo cubano Aroldis Chapman escaló a la undécima posición histórica de salvamentos en las MLB, colocándose a solo un paso de ingresar en el exclusivo top 10 de todos los tiempos de una lista encabezada por el panameño Mariano Rivera.

El 'Misil Cubano' suma 375 salvamentos, su total de rescates de por vida, gracias al más reciente salvado, tras iniciar la temporada con 367 salvados.

Así, dejó atrás al estadounidense Jonathan Papelbon (368), a quien le pisaba los talones en la clasificación histórica, y pone en mira al también estadounidense Joe Nathan, dueño de 377 salvamentos y actual ocupante del décimo puesto histórico entre los relevistas.

Ellos son los máximos 'cañoneros' de la actual temporada de MLB

En la presente campaña, el lanzador nacido hace 38 años en la ciudad de Holguín, Cuba, acumula ocho rescates y exhibe una efectividad de 0.71.

Con 17 temporadas en la MLB, Chapman es uno de los tres relevistas activos con posibilidades de acercarse a Rivera, líder histórico de salvamentos en las mayores con 652 rescates, por detrás de Kenley Jansen, con 483 salvamentos, y Craig Kimbrel, con 440 rescates.

El cerrador de los Boston Red Sox finalizó la temporada 2025 con 32 rescates, cifra que le permitió conquistar su segundo Premio Mariano Rivera al mejor relevista de la Liga Americana. El primero lo obtuvo en 2019, cuando registró 37 salvamentos.

A lo largo de su carrera, Chapman ha defendido los colores de los Cincinnati Reds, Pittsburgh Pirates, Kansas City Royals, Chicago Cubs, Texas Rangers y New York Yankees.