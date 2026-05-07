Los Cubs son de verdad y otra vez suman 10 triunfos consecutivos

Redacción FOX Deportes

Los Chicago Cubs derrotaron 7-1 a los Texas Rangers en el Globe Life Field y extendieron su gran momento con una nueva racha de 10 victorias consecutivas. La novena de Illinois volvió a mostrar profundidad y carácter para sumar su triunfo 20 en los últimos 23 juegos. Además, el equipo consiguió por segunda vez en la temporada una seguidilla de 10 triunfos, algo que no lograba desde 1935.

El derecho Ben Brown respondió de gran manera tras asumir un lugar en la rotación por la ausencia de Matthew Boyd. El pitcher trabajó cuatro entradas sin permitir hit y marcó el tono del encuentro desde el inicio. Su única mancha fue una base por bolas a Joc Pederson, mientras que también recetó tres ponches y provocó seis outs por la vía del roletazo.

The @Cubs have their second 10-game win streak of the season!



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La ofensiva de Chicago respaldó pronto la labor de Brown con un imparable productor de Ian Happ en la primera entrada. Más tarde, el japonés Seiya Suzuki aumentó la ventaja con un cuadrangular de dos carreras ante Kumar Rocker. Los Cubs terminaron por romper el duelo entre la sexta y séptima entradas, cuando fabricaron cuatro anotaciones para sentenciar el partido.

Michael Busch colocó el golpe definitivo con un doblete productor de tres carreras frente a Cal Quantrill. El triunfo confirmó el extraordinario momento de unos Cubs que siguen encendidos tanto desde el montículo como con el bateo oportuno. Chicago continúa consolidándose como uno de los equipos más dominantes del arranque de temporada en las Grandes Ligas.