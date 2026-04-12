Con lluvia de carreras, los Phillies regresaron a la victoria

Redacción FOX Deportes

Los Philadelphia Phillies desataron toda su ofensiva en casa para imponerse 13-7 a los Chicago Cubs y cortar una mala racha que ya pesaba en el arranque de campaña.

Tras perder cuatro de sus últimos cinco juegos, el equipo respondió con una noche de batazos oportunos y producción constante desde la primera entrada. Kyle Schwarber marcó el tono desde temprano con un cuadrangular solitario que encendió a la afición.

El propio Schwarber firmó una actuación estelar con dos home runs, tres carreras impulsadas y cuatro anotadas, liderando el ataque de Philadelphia. A su lado, J.T. Realmuto aportó tres imparables y tres producidas, mientras Brandon Marsh sumó tres hits, dos impulsadas y dos anotadas. Adolis García también se hizo presente con par de imparables, producción y presencia constante en las bases.

El juego se rompió definitivamente en la quinta entrada, cuando los Phillies armaron un rally de cinco carreras que inclinó el duelo sin retorno. La ofensiva local castigó con 15 hits y fue especialmente efectiva con corredores en posición de anotar, ampliando la ventaja hasta un contundente 13-2. Del otro lado, Dansby Swanson destacó con un jonrón de dos carreras, mientras varios bateadores de Chicago lograron responder, aunque demasiado tarde.

Los Cubs intentaron reaccionar con un racimo de cinco carreras en la octava, pero el daño ya estaba hecho en un duelo que reflejó dos momentos opuestos. Philadelphia mejoró su marca a 8-8 tras romper su mala inercia, mientras Chicago cayó a 7-8 y sigue sin encontrar consistencia. Fue una noche de desahogo para los Phillies, que encontraron en su ofensiva la respuesta a días recientes de frustración