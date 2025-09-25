Se acabó la maldición: los Red Sox vuelven a playoffs

Redacción FOX Deportes

Fenway Park se convirtió en un auténtico manicomio la noche del viernes, cuando Ceddanne Rafaela conectó un triple de oro contra la pared del jardín central que empujó a los Red Sox directo a la postemporada por primera vez desde 2021, con una victoria 4-3 sobre los Tigers.

Romy González inició la ofensiva ganadora con un sencillo al central con un out ante el pitcher derrotado Tommy Kahnle. Después vino Rafaela, que castigó un cambio de velocidad de 87 millas por hora y mandó a González hasta home desde la primera base.

Boston estaba abajo 3-0 en la cuarta entrada, pero pasó el resto de la noche recortando la diferencia. Una actuación dominante del bullpen hizo posible la reacción tardía de la ofensiva. Carlos Narváez comenzó el rally del empate con un sencillo al izquierdo abriendo la octava frente al derecho Kyle Finnegan.

Nate Eaton entró a correr por Narváez y no solo se robó la segunda, sino que avanzó a tercera cuando el tiro del catcher Dillon Dingler lo golpeó y se fue al jardín. Jarren Duran siguió con un sencillo impulsor al izquierdo que empató el juego.

YOUR BOSTON RED SOX ARE POSTSEASON BOUND! pic.twitter.com/9HNFjGIwoG — Red Sox (@RedSox) September 27, 2025

El zurdo Kyle Harrison, en su segunda apertura con los Sox, no tuvo control y apenas duró tres entradas, permitiendo siete hits, tres carreras y tres bases por bolas, aunque ponchó a seis.

A partir de ahí, el manager Alex Cora manejó su bullpen como si ya fuera postemporada. Y los relevistas respondieron uno tras otro, dándole a la ofensiva el tiempo necesario para recuperar el partido.

Aroldis Chapman lanzó un slider letal para ponchar a Spencer Torkelson y dejar varado al potencial corredor de la ventaja en tercera en la parte alta de la novena.