Jen Pawol, primera mujer en cantar strikes en MLB

Redacción FOX Deportes

Jen Pawol hizo historia este fin de semana al convertirse en la primera mujer en ser umpire en un juego de temporada regular de MLB. Tras debutar el sábado, este domingo vivió otro momento especial al colocarse por primera vez detrás del plato para cantar bolas y strikes en el cierre de la serie entre Braves y Marlins, en el Truist Park.

En un partido que Atlanta ganó 7-1 para llevarse cuatro de cinco juegos, la tarde tuvo un instante especial en la cuarta entrada, cuando el coach de pitcheo de los Braves, Rick Kranitz, pidió tiempo para visitar al abridor Joey Wentz. Al notar que Pawol se acercaba al montículo, Kranitz decidió dejar que ella llegara hasta ahí para que el público pudiera ovacionarla.

Jen Pawol, la primera mujer umpire en MLB

“Escuché los aplausos y pensé: ‘¿Qué pasa aquí?’. Cuando vi que ella venía, todos estuvimos de acuerdo en que era su momento”, relató Kranitz. Ya en el centro del diamante, le preguntó cómo se sentía, a lo que Pawol respondió: “Ha sido un torbellino”. El coach la felicitó y le recordó que no es fácil la primera vez, destacando que se manejó muy bien.

A landmark day for women in baseball and another Diamond Dream achieved.



Jen Pawol is donating the cap she wore in her @MLB umpiring debut to the Hall of Fame. pic.twitter.com/davkgjMAW5 — National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) August 9, 2025

Para Kranitz, fue un momento irrepetible: “Es grandioso ver algo histórico. Esto solo pasará una vez en toda la historia del juego. Es increíble”. Pawol, visiblemente emocionada, continuó su labor detrás del plato, sellando así una jornada que quedará marcada como un paso más en la apertura de espacios para las mujeres en las Grandes Ligas.