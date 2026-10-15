¡Volvió después de un año! Rodrigo Huescas jugó su primer partido oficial

Enrique Gómez

Literalmente pasó más de un año para que Rodrigo Huescas volviera a jugar un partido oficial. Pero volvió.

Con los 21 minutos que el mexicano vio en la victoria del FC Copenhague sobre el Braga en la Conference League, el lateral derecho cortó una racha increíblemente larga sin jugar profesionalmente.

Después de un año y 14 días, Rodrigo Huescas volvió a las canchas con el FC Copenhague y hasta pudo celebrar un triunfo importante en lo que fue la primera jornada de este torneo continental.

El canterano del Cruz Azul, quien se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha el 1 de octubre del 2025 en un partido por la Champions League, reapareció justamente en un torneo internacional de la UEFA 379 días después. A partir de ahora, el jugador de 23 años podrá retomar su carrera, en la cual estaba proyectado para convertirse en el lateral estelar del de México y de su club.

FC Copenhague 3-0 Braga (Conference League):

· Huescas entró al 69’ (21 minutos)

· Primer partido de la temporada para el lateral

Durante su ausencia, el FC Copenhague estuvo muy lejos de pelear por el título la temporada pasada, mientras que en la actual campaña marcha en la primera posición de la liga danesa con 24 puntos en 10 partidos, por lo que la recuperación del mexicano se sentirá como todo un refuerzo.

¿Podrá Huescas regresar justo con el nivel que tenía cuando era titular indiscutible? Por ahora, le tocará pelear posición con Felix Bejimo y Junnosuke Susuki, laterales derechos habituales en el equipo.