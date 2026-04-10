¡Rodrigo Huescas regresó a las canchas de entrenamiento!

Enrique Gómez

¿Llegará al Mundial y será el lateral por derecha que la Selección Mexicana tanto espera? Rodrigo Huescas volvió a pisar el césped, pero su proceso de recuperación sigue y el tiempo apremia.

A seis meses y medio del partido por la Champions League donde se rompió el ligamento cruzado, el jugador de 22 años fue visto en el campo de entrenamiento con el FC Copenhague.

Es decir, ya alista su regreso a las canchas para la recta final de la temporada en la liga de Dinamarca.

¿Cuándo volverá a jugar? Todavía no hay una fecha exacta, pero el futbolista dio un paso adelante en su recuperación, pues por primera vez realizó trabajos futbolísticos dentro del campo, después de algunas semanas solo realizando ejercicios de gimnasio. O sea, está en la última parte de su reacondicionamiento para ser tomado en cuenta por el técnico de Bo Svensson, llegado en marzo.

🚨🇩🇰 BREAKING: Rodrigo Huescas has returned to on-field activity for the first time after his ACL surgery, starting with light exercise sessions!



The 22-year-old is gradually coming back! ❤️👏🏼 pic.twitter.com/pG1kM2tZKT — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 9, 2026

Con el Mundial justamente a dos meses, Huescas tiene el tiempo en contra, pues antes de ser tomado en cuenta por Javier Aguirre, el delantero debe ultimar su acondicionamiento físico y futbolístico, ganarse un lugar en los entrenamientos, ser tomado en cuenta por el nuevo técnico y retomar el nivel que tuvo a principios de temporada, donde empezaba a consolidarse como uno de los mejores laterales.

El último partido del canterano del Cruz Azul fue el 1 de octubre, contra el Qarabag, encuentro en el que se rompió la rodilla y salió de cambio con apenas 15 minutos en el campo de juego. Antes de ese infortunio, el defensivo acumulaba 17 partidos en la temporada, 16 de ellos como titular, 13 completando todos los minutos, además de cuatro asistencias y un gol. Atravesaba por un gran momento.

Parece mucho pedirle al jugador que pueda retomar ese nivel después de más seis meses fuera por lesión, pero si lo hiciera, seguramente podría recobrar su lugar con la Selección Mexicana al Mundial 2026.