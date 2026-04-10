Otra lesión de Julián Araujo sacude al Celtic y preocupa a México

Redacción FOX Deportes

Malas noticias para el Celtic y, posiblemente, para la Selección Mexicana: Julián Araujo se lesionó y no pinta bien.

El entrenador de los ‘Bhoys, Martin O'Neill, confirmó la situación, previo al encuentro de la Scottish Premiership frente al St. Mirren:

“Julián se volvió a lesionar (mientras estaba) bajo supervisión en Bournemouth. Es un duro golpe. Me acabo de enterar hoy. Así que no creo que lo veamos jugar el resto de la temporada”.

Julián Araujo jugó todo el clásico escocés entre Rangers y Celtic

O'Neill no quiso dar un pronóstico sobre “sus planes ni cuánto tiempo tiene para sus aspiraciones en el Mundial”, pero reconoció que es una lesión recurrente.

El mexicano llegó al Celtic en el mercado de invierno cedido hasta junio de 2026 por los 'Poppies'.