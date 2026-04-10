Publicación: viernes 10 de abril de 2026

Redacción FOX Deportes

Otra lesión de Julián Araujo sacude al Celtic y preocupa a México

No volverá a jugar esta temporada y complica su panorama rumbo al Mundial.

Malas noticias para el Celtic y, posiblemente, para la Selección Mexicana: Julián Araujo se lesionó y no pinta bien.

El entrenador de los ‘Bhoys, Martin O'Neill, confirmó la situación, previo al encuentro de la Scottish Premiership frente al St. Mirren:

“Julián se volvió a lesionar (mientras estaba) bajo supervisión en Bournemouth. Es un duro golpe. Me acabo de enterar hoy. Así que no creo que lo veamos jugar el resto de la temporada”.

Julián Araujo jugó todo el clásico escocés entre Rangers y Celtic

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Youssef Chermiti abrió el marcador con un golazo de chilena a los ocho minutos
Youssef Chermiti abrió el marcador con un golazo de chilena a los ocho minutos
Youssef Chermiti abrió el marcador con un golazo de chilena a los ocho minutos
El francés anotó el 2-0 a los 26 minutos tras un error del mexicano
Kieran Tierney recortó distancias al 56
Reo Hatate puso cifras definitvas al 90+1
Rangers y Celtic igualaron a dos goles en un clásico escocés lleno de pasión. Los 'Light Blue' se pusieron 2-0 al frente, pero los 'Hoops' vinieron de atrás y pusieron cifras definitivas al 90+1

O'Neill no quiso dar un pronóstico sobre “sus planes ni cuánto tiempo tiene para sus aspiraciones en el Mundial”, pero reconoció que es una lesión recurrente.

El mexicano llegó al Celtic en el mercado de invierno cedido hasta junio de 2026 por los 'Poppies'.

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