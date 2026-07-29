¡Sueño cumplido! Obed Vargas anota su primer gol con el Atlético de Madrid

Enrique Gómez

Es pretemporada y no subirá a las estadísticas oficiales, pero Obed Vargas anotó gol con el Atlético de Madrid.

El mexicano hizo su primer tanto con la camiseta del equipo ‘colchonero’ en la victoria 4-1 frente al Getafe. El equipo le permitió al mediocampista (llegado en enero) ejecutar el penal que él mismo provocó y así, desde los 11 metros, el mediocampista de 20 años se estrenó al 90'.

El duelo a puerta cerrada en el Majadahonda es el primero de cuatro partidos amistosos que tiene programado el técnico Diego Simeone antes del debut en La Liga de España (19 de agosto) contra el Málaga y tras ser uno de los primeros en presentarse a los trabajos, Obed tuvo su recompensa.

Vargas, mundialista con la Selección Mexicana en 2026, desea marcar la diferencia en su primera temporada completa con el equipo que tanto admiró cuando era niño y con el cual pudo ver 13 partidos (12 de liga y uno de copa) durante la campaña anterior, siendo titular en ocho ocasiones.

En partidos oficiales, Obed ya cuenta con una asistencia (el 2 de mayo) contra el Valencia, pero sueña con anotar su primer gol en un encuentro formal y si es posible, disputar sus primeros minutos en la Champions League, pues la campaña pasada siempre se quedó en la banca en partidos internacionales.

A tres semanas del inicio de La Liga, Obed Vargas busca convertirse en un jugador determinante para el ‘Atleti’.