¿Santiago Giménez hubiera jugado más si se quedaba en el Milan?

Enrique Gómez

Se esperaba que el gol de Santiago Giménez en Copa le generara más minutos en la liga y que el mexicano pudiera farmear confianza, pero, en cambio, se quedó sin remedio en la banca.

‘Santi’ no vio minutos en una victoria más del Porto (4-0 ante Estoril) en la Primeira Liga y hay poco que reprocharle al entrenador Francesco Farioli, pues tiene al equipo con paso perfecto: 30 puntos en 10 partidos.

Contando los seis partidos ligueros que lleva en el equipo portugués desde que se concretó su traspaso desde el Milan, el delantero de 25 años no acumula ni 90 minutos.

El andar de Giménez con Porto en la Primeira Liga

· Jornada 5 → 15 minutos (2-1 sobre Moreirense)

· Jornada 6 → 28 minutos (4-1 contra Casa Pia)

· Jornada 7 → 0 minutos (3-1 ante Benfica)

· Jornada 8 → 0 minutos (2-1 sobre Marítimo)

· Jornada 9 → 18 minutos (1-0 contra Gil Vicente)

· Jornada 10 → 0 minutos (4-0 ante Estoril)

Entonces, solo 18 minutos en los últimos tres partidos y un gran total de 61' en el torneo.

Si consideramos esta poquísima actividad, el hecho de que registre un gol (en su segundo partido frente a Casa Pia) le da una excelente efectividad al seleccionado mexicano.

Contando Champions League, 'Santi' suma cuatro partidos sin ver minutos con el Porto y su única titularidad fue justamente en el encuentro por la Copa de la Liga, donde marcó de penal. Muy pocas oportunidades las que ha visto Giménez; quizá hasta en Milan habría tenido más oportunidades.