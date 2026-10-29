Milan aplastó al Inter y terminó con su invicto en la Serie A

Oscar Sandoval

Milan sacudió la Serie A y terminó con el invicto de Inter después de imponerse 3-1 en el 'Derby della Madonnina'. Los ‘Rossoneri’ regresaron a la senda de la victoria con una actuación contundente que dejó a su máximo rival sin el liderato y confirmó que tienen argumentos para competir por los primeros lugares del futbol italiano.

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Lazio fue el gran beneficiado por el resultado porque conservó el liderato tras la primera derrota de Inter en la temporada y tendrá la oportunidad de ampliar su ventaja si consigue derrotar a Cagliari. Milan no solo se llevó tres puntos de oro, también le dio un golpe a uno de sus principales rivales y apretó la pelea en la parte alta de la tabla.

Milan salió decidido a imponer condiciones y necesitó apenas 10 minutos para tomar una ventaja de dos goles. Christian Pulisic abrió el marcador al 4 con un cabezazo y Adrien Rabiot amplió la diferencia después de una jugada preparada en un tiro de esquina. Los ‘Rossoneri’ sorprendieron a Inter con un inicio arrollador y lo dejaron contra las cuerdas.

Inter reaccionó al minuto 22 con un cabezazo de Alessandro Bastoni tras un tiro de esquina y parecía encontrar el camino para meterse nuevamente en el partido. Sin embargo, Diego Moreira apagó cualquier intento de remontada con un golazo de tiro libre al minuto 43, que devolvió la ventaja de dos tantos al Milan y estableció el 3-1 antes del descanso.

El conjunto ‘Nerazzurro’ se lanzó al ataque durante la segunda mitad y jugó buena parte del complemento en campo rival, pero nunca encontró la fórmula para romper la resistencia de los rojinegros. Los visitantes buscaron recortar distancias por todos los medios, aunque el tiempo se agotó sin una reacción. Milan terminó con el invicto interista y consiguió una victoria que vuelve a encender sus aspiraciones en la Serie A.