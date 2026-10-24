Santiago Giménez, primera titularidad y gol con el Porto

Enrique Gómez

En copa y de penal, pero cada gol es importante para que Santiago Giménez retome la confianza.

Además, fue una gran ejecución la del mexicano y sirvió para darle el triunfo al Porto en la Taça de la Liga de Portugal, donde, por primera vez en la temporada, el atacante fue titular.

Giménez completó los 90 minutos en la victoria 1-0 contra Académico Viseu y anotó su segundo gol de la temporada, el primero desde aquel 12 de septiembre en la Primeira Liga.

En el último minuto del primer tiempo, Giménez engañó al portero y con pierna izquierda hizo estallar la parte alta de la red, en lo que fue el único gol de esta primera fecha de la competencia.

Porto, que también juega la Champions League y el 22 de noviembre debutará en la Copa, es líder con marca perfecta en la liga, por lo que los jugadores suplentes (en este caso Giménez) deben mantener el nivel para seguir apuntándole a todos los objetivos de la actual campaña.

Con tantas competencias, es la oportunidad para que ‘Santi’ vea minutos y de él dependerá aprovechar las chances que pueda tener. Por lo pronto, sí desquitó su primera titularidad.

‘Santi’ llegó al Porto en calidad de préstamo, es decir, el delantero podría abandonar al club y volver al Milan si tampoco logra responder en el futbol portugués. La temporada apenas comienza y su Giménez recupera el ritmo y el nivel, seguramente tendrá mayor protagonismo.