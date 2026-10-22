Por lo menos Santiago Giménez esta vez sí jugó con el Porto

Redacción FOX Deportes

Hay cosas que no cambian, como que el Porto sigue imparable en la liga o que Santiago Giménez no puede anotar gol. Pero al menos sí hubo algo diferente esta vez: el mexicano vio minutos de juego.

Después de dos partidos seguidos sin jugar en la Primeira Liga y de quedarse en la banca en el juego a media semana por la Champions League, el mexicano volvió a aparecer en la cancha y vio los últimos 19 minutos de la victoria de su equipo en la novena jornada de la competencia.

Porto venció 1-0 a Gil Vicente y mantuvo su paso perfecto: 27 puntos de 27 posibles.

¡YA ENTRÓ SANTI GIMENEZ! ??⚽??



El mexicano tiene una nueva oportunidad con minutos en la Liga de Portugal ante el Gil Vicente#AquiPasa

EN VIVO ??https://t.co/EjfcvdYOju pic.twitter.com/ZiQBN1TQ3F — Claro Sports (@ClaroSports) October 24, 2026

‘Santi’ entró a los 71 minutos, poco después de que Borja Sainz (extremo derecho) anotó el único gol del partido y tuvo una calificación de 6.4 sobre de 10 de acuerdo con Soccerway.

El mexicano no estuvo cerca de anotar su segundo gol de la temporada con el equipo ‘Dragón’ (12 de septiembre contra Casa Pia), pero al menos cortó la infame racha de partidos sin ver minutos y celebró una victoria que pone a su equipo ocho puntos por encima del segundo lugar, Benfica.

Giménez sigue sin verse en buen ritmo, pero se espera que con el paso de los partidos tome un mejor nivel.