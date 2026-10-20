Santiago Giménez, congelado en la banca mientras el Porto pierde

Enrique Gómez

Ni porque al Porto le urgía un gol para no perder en casa le dieron minutos a Santiago Giménez…

El mexicano vio desde la banca la derrota de su equipo contra el PSV, un resultado que podría comprometer el destino del equipo ‘Dragón’ en la Champions League, pues sigue en cero puntos.

Con la mínima (1-0) en esta tercera jornada, el PSV logró su primer triunfo en el torneo.

Por primera vez en la temporada, Santiago Giménez se quedó todo el partido en la banca en una jornada de Champions League. Decisión cuestionable la de técnico Francesco Farioli, aunque no sorpresiva, pues el mexicano tampoco vio minutos en los últimos dos partidos de liga.

El único gol del partido fue al 57’, cuando Guus Til estiró la pierna cerca del segundo poste y mandó al fondo un tiro descompuesto que se convirtió en una asistencia imposible de bloquear.

Santi Gimenez no verá minutos esta tarde de Champions.



92' | ?? Porto 0-1 ?? PSV#ChampionsLeagueEnFOX pic.twitter.com/7rAlJP9EHe — FOX (@somos_FOX) October 20, 2026

Juntando toda su actividad en la Pirmeira Liga y en la Champions, ‘Santi’ suma 65 minutos en Porto.

Se esperaba mucho más del mexicano que un solo gol en un mes y medio, pero lo cierto es que tampoco ha tenido muchas oportunidades. Ha pasado mucho más tiempo en la banca que en la cancha y hasta ahora no le han concedido la oportunidad de iniciar un solo partido.

En contraparte de lo que sucede en la Champions League (tres derrotas en tres partidos), el Porto es líder de la liga local con 24 puntos (cuota perfecta), por lo que el entrenador tampoco tiene prisa de hacer cambios y por ahora no hay razones para desconfiar de los delanteros habituales.

Con cinco partidos por delante en la Champions, no se puede dar por eliminado al equipo ‘dragón’, pero sí llama la atención que no tenga un solo punto y que a pesar de la urgencia por rescatar algo en casa, dejara en la banca a un delantero que llegó como refuerzo esta temporada.