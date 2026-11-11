Héctor Cantú

Armando ‘La Hormiga’ González continúa su ascenso en el futbol griego luego de marcar por segundo partido consecutivo con Olympiacos.

El delantero mexicano puso la cereza del pastel en la goleada por 6-2 del conjunto rojiblanco sobre Iraklis, correspondiente a la jornada 11 de la Superliga de Grecia.

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Hormiga scores just one minute after coming on! ⚽ pic.twitter.com/jZFqtnwFjT — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 22, 2026

‘La Hormiga’ marcó el sexto tanto del encuentro y contribuyó a que Olympiacos sumara tres puntos para mantenerse en la segunda posición de la clasificación general, a cuatro unidades del líder Panathinaikos.

González, quien ingresó de cambio al minuto 81, se anticipó a su marcador tras un centro desde el costado izquierdo y conectó un certero cabezazo para enviar el balón al fondo de las redes.

¡LA HORMIGA GONZÁLEZ ENTRÓ Y FIRMÓ UN GOLAZO!?? ¡IMPACTO INMEDIATO! Armando González necesitó pocos minutos en la cancha para hacerse presente en el marcador con una auténtica joya. ¡El mexicano sigue dejando huella en Grecia! ??? https://t.co/YT4k3yZTIQ — Claro Sports (@ClaroSports) November 22, 2026

Con esta anotación, el mexicano consiguió marcar en dos partidos consecutivos de la liga griega por primera vez desde su llegada y alcanzó los siete goles en todas las competiciones con el conjunto helénico.

Ahora, ‘La Hormiga’ y Olympiacos se preparan para una prueba exigente ante el Milan, al que enfrentarán a media semana en la Europa League, competición en la que el delantero ya suma dos anotaciones.