Jorge Sánchez, a punto de firmar con su tercer club europeo

Redacción FOX Deportes

Para todos los que aún no creen en Jorge Sánchez, el defensa ya está en Grecia para firmar con el PAOK, luego de haber cumplido una etapa triunfal en otro equipo ‘grande’ del futbol mexicano.

El seleccionado mexicano, exjugador del América, que el torneo pasado jugó con el Cruz Azul y que está proyectado para estar en el Mundial del 2026, fue avistado en tierras helénicas para cerrar su traspaso con el club de Salónica, localidad ubicada a cinco horas en automóvil de la capital Atenas.

Además, la venta se antoja bastante jugosa, pues se dice que La Máquina recibirá hasta 4 millones de euros por el futbolista.

Sánchez, quien por alguna razón ha sido criticado en los últimos tiempos por su inconsistencia en la lateral derecha, jugará en su tercer equipo europeo, luego de su etapa en el Ajax y en el Porto, su último club en el viejo continente antes de ser repatriado por el Cruz Azul para el Apertura 2024.

El PAOK marcha tercero en la Super Liga de Grecia con 44 puntos, solo dos menos que el líder Olympiakos; es decir, el proyecto es sólido en busca del título, tal como lo hizo en la temporada pasada.

Después de jugar en dos de los equipos más importantes de México, de ser un seleccionado constante y triplemente europeo, no se puede negar la capacidad del futbolista coahuilense, canterano de Santos Laguna.