Cruz Azul, listo para la CONCACAF y para fichar a Christian Ebere

Redacción FOX Deportes

Mientras el Cruz Azul se alista para su debut en la Copa de Campeones de la CONCACAF, también se prepara para la llegada de un nuevo refuerzo, el nigeriano Christian Ebere.

De acuerdo con la prensa local, el equipo ‘cementero’ tiene amarrado al delantero de 27 años para que se incorpore al grupo en este Clausura 2026 que ya lleva cuatro jornadas, pero, sobre todo, en busca de tener un plantel robusto para competir por lo máximo en la Copa de Campeones de CONCACAF.

La Máquina, campeona defensora del torneo internacional, debuta este día contra el Vancouver FC (no confundir con el Vancouver Whitecaps de la MLS que igualmente estuvo en la pasada final) de la Premier League de Canadá, en lo que será el primer desafío de cara a un soñado bicampeonato del certamen.

De acuerdo con Transfermarkt, Cruz Azul tiene el segundo plantel más valioso del torneo (72 millones de euros), pero su fortaleza no parece ser la delantera, al solo contar con Gabriel Fernández en el rol de centro delantero de experiencia, por lo que el fichaje de Christian Ebere le caerá muy bien al equipo.

El africano hizo cuatro goles durante el 2025, uno de ellos para darle el título al Nacional de Montevideo en el clásico uruguayo ante el Peñarol. Se trata de un ariete de gran potencia, que colabora en defensa y que además no salió nada ‘caro’; se dice que el costo fue de entre 2 y 3 millones de dólares.

A lo largo de su carrera, Ebere ha estado vinculado con 12 equipos diferentes, por lo que quizá no le cueste trabajo incorporarse a su primer equipo mexicano, una vez que se haga oficial su contratación.