Llegan ofertas de Europa por Jorge Sánchez

Héctor Cantú

Cruz Azul ha recibido dos ofertas provenientes del futbol europeo, por el lateral Jorge Sánchez, uno de los futbolistas que busca ganarse un sitio en la Selección Mexicana que jugará el Mundial 2026.

El club mexicano habría recibido una petición de un préstamo con derecho a compra en las horas pasadas por parte del PAOK de Grecia. Sin embargo, la oferta no habría del agrado del equipo cementero.

Horas después, el club habría puesto sobre la mesa una segunda oferta, ahora de compra, pero también con un precio que no satisface los deseos del equipo cementero.

Golazo histórico de Jorge Sánchez con Cruz Azul en la Copa Intercontinental

A falta del “no” definitivo por parte de Cruz Azul, el PAOK se mantiene en plenas negociaciones, pues Sánchez se ha convertido en un futbolista importante para su proyecto actual.

El PAOK Salónica marcha en la cuarta posición de la tabla general de la Superliga de Grecia a tres puntos del líder AEK.