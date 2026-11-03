'Hormiga' González, mal calificado contra Rennes en la Europa League

Redacción FOX Deportes

Primera vez que Armando González se va en blanco siendo titular en la Europa League con el Olympiacos.

Aun así, el empate 0-0 como visitante ante el Rennes no es malo para el equipo griego, que se matiene invicto en el torneo europeo y ya con 10 puntos acumulados en cuatro jornadas.

El mexicano tuvo su mejor oportunidad antes de los 50 minutos, sin embargo, el centro de Fortounis le quedó demasiado bajo y como se agachó para rematar con la cabeza, el esférico se fue muy por encima del arco. De hecho, el equipo visitante solo tuvo cuatro tiros a gol durante todo el encuentro y así firmó su primer cero, luego de nueve victorias consecutivas.

¡HORMIGA SE QUEDÓ MUY CERCA!??



Armando González tuvo la primera, pero su remate se va desviado



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González, que no goza de muchos minutos en la Super Liga de Grecia (de hecho en el pasado partido no salió de la banca), sí ha sido más habitual en la Copa o en la Europa League, sin embargo, esta fue la primera de cuatro titularidades en torneos alternos en que se va en blanco.

El mexicano lleva cinco goles con el club griego (ninguno en la liga), pero esta vez no pudo contribuir para que el conjunto de Imanol Alguacil mantuviera el paso perfecto en el certamen.

‘Hormiga’, delantero de 23 años, tuvo una calificación de 4.7 según Google y 6.0 de acuerdo con Soccerway, durante los 59 minutos que percibió en este partido disputado en el Roazhon Park.