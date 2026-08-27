Estos serán los rivales de los mexicanos en la Champions League

Héctor Cantú

Se ha celebrado el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League y a los jugadores mexicanos no les ha tocado la mejor de las suertes.

Por ahora, solo Álvaro Fidalgo con el Betis y Obed Vargas con el Atlético de Madrid se perfilan para jugar la edición 2026/27 del torneo de clubes más importante del mundo. Sin embargo, la lista podría engrosarse con la presencia de Santiago Giménez si se logra concretar su pase al Porto.

El reto del ‘Maguito’

Para Fidalgo y el Betis, el sorteo ha dejado pruebas durísimas. El cuadro sevillano tendrá que enfrentarse a potencias como el Arsenal en el Benito Villamarín, y hacer frente a un duro choque en territorio alemán ante el Bayern Munich.

Además, medirá fuerzas contra el Porto, que podría contar para entonces con Santiago Giménez y el Borussia Dortmund de la Bundesliga. El Feyenoord, siempre competitivo; el Lille, potencia en Francia, el Slovan Bratislava de visita y el debutante Como, completan los ocho rivales que enfrentará el cuadro verdiblanco en la primera fase de la Champions.

¿Santi Giménez en la Champions League?

Para el Porto, la historia no es tan diferente, pues, además del Real Betis, el equipo que pretende arropar a Santiago Giménez deberá medir fuerzas ante las potencias Manchester City y Liverpool, y enfrentarse ante el siempre peligroso Napoli, el Feyenoord, Slavia Praha y el también debutante LASK austriaco.

Obed Vargas, el ‘cazagigantes’

El Atlético de Madrid, con Obed Vargas en sus filas se quedó con uno de los peores boletos de la rifa. Los ‘Colchoneros’ también deberán enfrentarse al Bayern Munich y Liverpool y volver a verse las caras con el Manchester United, que regresa a la competición. Deberá jugar también ante el PSV y el Fenerbahce y visitar a la gran sorpresa de la Champions League 2025/26: el Bodo/Glimt. Su relación de rivales la completan el Stuttgart, excampeón de la Bundesliga, y el Viking noruego, que también debuta en esta competición.

La fortuna no estuvo del lado de los mexicanos en el sorteo. Fidalgo y Vargas tendrán que superar caminos cargados de gigantes europeos, mientras que Santiago Giménez podría sumarse a la lista si concreta su llegada al Porto.