Sabah FK será el club más modesto de la Champions League

Oscar Sandoval

Sabah FK se convirtió en uno de los invitados a la Champions League para la temporada 2026/27 después de superar todas las rondas de clasificación. El conjunto azerí eliminó a HAPOEL Beer Sheva en el playoff y consiguió el boleto al torneo por primera vez en su corta historia.

Debutants Sabah in the Champions League ?#UCL pic.twitter.com/cROayI7BsN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2026

La Champions League está llena de historias que aumentan el atractivo de la competencia. Los grandes clubes suelen llevarse los reflectores por su futbol y sus estrellas, pero los equipos menos populares también escriben sus propios capítulos en el torneo.

Sabah FK se fundó en septiembre de 2017 y cumplirá los nueve años de existencia debutando en la Champions como el equipo más modesto, ya que el valor de su plantilla es de 17 millones de euros, según Transfermarkt.

Sabah are seconds away from elimination ❌



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Los ‘Estudiantes’ pelearon por un lugar en el certamen desde la primera ronda clasificatoria, en la que eliminaron a The New Saints de Gales. En la segunda dejaron fuera al KuPS Kuopio de Finlandia para seguir avanzando.

Aarhus de Dinamarca tampoco pudo con el conjunto azerí que selló su pase a la fase de liga de la Liga de Campeones tras remontar el playoff contra HAPOEL Beer Sheva con un global de 6-4 que convirtió el sueño en realidad.