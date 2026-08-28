¡Mal y de malas! Atlético de Madrid sufre con el sorteo de Champions

Héctor Cantú

En medio de la tormenta por el caso Julián Álvarez, el Atlético de Madrid se presentó al sorteo de la UEFA Champions League para conocer el destino que tendrá que enfrentar en la fase de liga.

Pero la suerte no estuvo del lado del equipo ‘Colchonero’ que ya dejó puntos en el camino luego de empatar 2-2 en su segundo compromiso de la temporada 2026/27 de La Liga.

El cuadro de Diego Simeone tendrá que enfrentar cuatro rivales durísimos en la búsqueda de quedar entre los 8 mejores para avanzar a la siguiente ronda.

Bayern, el principal escollo

El Atlético tendrá que recibir a uno de los ‘pesos pesados’ de Europa en el Metropolitano. Será el noveno encuentro entre ambos equipos en un balance desfavorable para el cuadro español con 4 derrotas, 2 empates y solo 2 victorias.

Bayern llega tras haber obtenido la Bundesliga y la Supercopa de Alemania en la temporada anterior.

Liverpool, el multicampeón que desafía al Atlético

El seis veces campeón de Europa recibirá a la escuadra de Diego Simeone en Anfield. Ahora, sin Antoine Griezmann y Mohamed Salah, ambas escuadras chocarán por octava ocasión en la historia con nuevas caras en la ofensiva.

El Atlético acumula tres partidos consecutivos con derrota cuando enfrenta a los ‘Reds’ que empataron en su partido de debut en la temporada 2026/27 de la Premier League.

Manchester United, el rival que nadie quería enfrentar

La temporada 2026/27 marcará el regreso de los ‘Red Devils’ a la UEFA Champions League, lo cual lo convierte en un equipo peligroso por antonomasia.

Aunque el único enfrentamiento registrado entre ambos equipos lo ganó el Atlético, el equipo dirigido por Micahel Carrick suele ser un equipo incómodo que pondrá a prueba la resistencia de la estrategia de Simeone.

Bodo/Glimt, la gran sorpresa del año pasado

La temporada 2025/26 estuvo marcada por la ‘historia de cenicienta’ del equipo noruego Bodo/Glimt que sacó provecho de la localía y que en el Metropolitano se llevó una victoria histórica ante el Atlético.

El cuadro de Manzanares buscará sacarse la espina con la salvedad de que, en esta ocasión, tocará devolver la cortesía de la visita en territorio noruego con el gélido invierno en puerta.

Además de estos cuatro clubes complicados, los rojiblancos tendrán que medirse al Fenerbahce, PSV, el noruego Viking y el Stuttgart, también con una histórica trayectoria y experiencia en la UEFA Champions League.