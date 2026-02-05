Es oficial, Jorge Sánchez vuelve a Europa para jugar con el PAOK

Enrique Gómez

Así como lo ven, Jorge Sánchez acaba de firmar con su tercer club en Europa.

El exjugador del Cruz Azul, seleccionado constante por México, ha vuelto oficialmente a Europa y desde Grecia buscará hacerse con un lugar en la nómina hacia la Copa del Mundo de 2026.

El PAOK hizo oficial la contratación del lateral derecho de 28 años, mientras que La Máquina le deseó suerte al jugador que repatrió en 2024 y con el cual ganó la Copa de Campeones de CONCACAF en 2025. Al final, fue un buen negocio para el equipo ‘celeste’, que recibirá cerca de 5 millones de dólares.

Pese a las críticas que ha recibido por sus altibajos, el canterano de Santos Laguna puede presumir que ha jugado en dos de los equipos más importantes de México (antes fue campeón con el América), que está encaminado a jugar el segundo Mundial de su carrera y que en dos ocasiones distintas dejó la Liga MX para emigrar al futbol europeo.

A través de un video donde se muestra al coahuilense poniéndose la playera albinegra y andando por el Toumba Stadium, el club de Tesalónica anunció el fichaje del exjugador del Ajax y del Porto.

El PAOK (donde juega el también excruzazulino Giorgios Giakoumakis) marcha tercero de la Super Liga de Grecia y espera mucho del jugador que ya suma 55 partidos con el Tri.