¿Le faltó tiempo? Cruz Azul ya se deshizo de Giorgios Giakoumakis

Redacción FOX Deportes

Quien fuera el fichaje bomba del Cruz Azul el año pasado, ahora está oficialmente fuera de la institución.

Giorgios Giakoumakis es nuevo jugador del PAOK de Grecia. El delantero de 30 años ha regreso a su país.

Pero más que lamentarse, lo cierto es que esta es la noticia que tanto estuvo esperando La Máquina en los últimos meses, pues ahora ha podido liberarse por completo una plaza de extranjero, toda vez que el traspaso fue en venta definitiva, pese a que al principio se había acordado que fuera a préstamo.

Te deseamos mucho éxito en esta etapa con PAOK, Giorgos. 🇬🇷 pic.twitter.com/lbAAXq36OT — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 13, 2025

Es cierto que la contratación de Luka Jovic ya no es posible, pero el equipo ‘celeste’ podrá explorar la contratación de otro futbolista no formado en México, pues además de Gioakoumakis (cuya plaza de extranjero ya había sido ocupada por Gabriel Fernández), se dice que el club está cerca de vender a Gonzalo Piovi al Inter Miami.

Giakoumakis llegó procedente del Atlanta United, para el Apertura 2024, pero poco a poco fue perdiendo la titularidad y a pesar de sus 9 goles en la Liga MX, siempre dio la impresión de que el atacante se quedó corto, pues su historial en la MLS fue de 22 goles y tres asistencias en 38 partidos.

Gran noticia para Cruz Azul, que pudo sacar dinero de un jugador que ya no entraba en planes y además, liberarse de su alto salario.