En España llaman a Gilberto Mora el nuevo Pedri, pero los números no refuerzan la historia

Héctor Cantú

Las declaraciones de Rafaela Pimienta en las que promete que venderá a Gilberto Mora muy caro a un equipo europeo, han causado revuelo en la prensa española que ha llamado al juvenil, el 'Pedri mexicano'.

La representante de Mora y de otros futbolistas de la Selección Mexicana como Obed Vargas y Santiago Giménez, consideró que venderlo a un alto precio será una buena manera para que Gilberto sea respetado y aunque hay equipos que han preguntado por él, las intenciones de pago no se acercan al valor real del futbolista.

A sus 17 años, el futbolista de Xolos de Tijuana, ya es equiparado por el diario Mundo Deportivo con Pedro González López , considerado el mejor mediocampista español. No obstante, las cifras reflejan que el mexicano aún está lejos de los registros de su contraparte europea, incluso en aquella primera temporada de Pedri en La Liga, cuando tenía 18 años.

Mientras Gilberto casi dobla en goles los números de Pedri (0.25 goles por cada 90 minutos jugados por 0.13 del español), el actual referente del Barcelona fue mucho mejor en su faceta defensiva. Recuperando más balones que Gilberto y logrando mayor cantidad de acciones al ataque.

Mora queda también relegado en la distribución de juego, pues mientras el internacional español promedió casi 50 pases correctos por partido, el jugador de la Selección Mexicana apenas alcanzó los 23 por encuentro, es decir, menos de la mitad.

Incluso, en los duelos efectivos ante sus rivales, Pedri fue mejor con un promedio de 7.3 por partido, ante los 5.76 de Gilberto Mora en la Liga MX.

Aunque aún es prematuro hablar de los alcances que podría tener Gilberto Mora en Europa, la realidad es que es una joya mexicana que pide a gritos ser probado en el Viejo Continente.