¿Cuándo será titular Santiago Giménez en Porto?

EFE

El delantero mexicano Santiago Giménez buscará más minutos con el Porto y regresar a la senda de los goles en el partido que su nuevo equipo disputará este sábado contra el Casa Pia, en la sexta jornada de la Liga Portugal.

Giménez debutó con el campeón portugués en la reñida victoria de la ronda pasada ante el Moreirense (2-1), volvió a ser utilizado en el tramo final de la derrota en la Champions league contra el Manchester City (0-2), y se espera que vuelva a tener tiempo de juego en el próximo compromiso. Por ahora, tiene un acumulado de 32 minutos.

73'?Substituições no FC Porto

⬅ Saem: André Silva e Martim Fernandes

➡ Entram: Gimenez e Francisco Moura



0-1#UCL — FC Porto (@FCPorto) September 8, 2026

El nacido en Buenos Aires y mundialista mexicano en 2026, pese a estar lejos de su mejor forma física, estuvo a punto de anotar en su estreno, y ahora tendrá ante el colista la oportunidad de romper la sequía goleadora que arrastra desde septiembre del año pasado, cuando anotó con el AC Milan.

Aunque el Casa Pia sólo suma un punto, el Porto deberá actuar con cautela, ya que fue precisamente en el campo de su próximo rival donde sufrió una de sus dos derrotas ligueras la campaña pasada.