Juventus rescató el empate ante Milan sobre la hora en la Serie A

Oscar Sandoval

Juventus evitó la derrota ante Milan con un gol de Federico Gatti en tiempo añadido y mantuvo el invicto cuando los visitantes ya tenían los tres puntos en la bolsa. El resultado favoreció a Roma e Inter, que mandan en la parte alta con nueve unidades.

El equipo de Rúben Amorim dejó escapar una victoria que lo acercaba a la pelea por el liderato, pero Juventus no dejó de buscar y encontró la igualdad en el último suspiro.

Ambos equipos llegaron invictos a la cita y Alphadjo Cisse terminó con una racha de 249 minutos del conjunto 'Bianconero' sin recibir gol. Con 20 minutos por delante, la ‘Juve’ se volcó sobre la portería de Mike Maignan hasta derribar el muro defensivo de los ‘Rossoneri’.

Gatti apareció en el último balón al área y remató de cabeza un centro de Teun Koopmeiners desde la banda izquierda para rescatar un punto. Juventus y Milan terminaron repartiendo unidades y cedieron terreno en la pelea por la parte alta de la Serie A.