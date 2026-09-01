"Fue un sueño", Santiago Giménez se despide de su querido Milan

Enrique Gómez

No fue el mejor Milan y tampoco fue el mejor Santiago Giménez, pero sí que fue un sueño cumplido.

La relación entre el delantero mexicano y el club de sus sueños llegó a su fin y si todo sale bien, la separación será definitiva a mediados de 2027, pues, aunque la transferencia es en calidad de préstamo, hay una cláusula de compra obligatoria (de 18 millones de euros) si el mexicano cumple los objetivos de rendimiento individual. Es decir, el adiós irrevocable de San Siro será una señal de éxito.

Así, el futbolista de 25 años se despidió de la afición ‘rossonera’ a través de redes sociales y desde ahora se enfocará al 100% con el Porto, equipo grande de Portugal que jugará la Champions League este año.

“Fue un sueño cumplido jugar para el Milan y el haber compartido este tiempo con ustedes. Los llevaré siempre en el corazón. Gracias por todo, milanistas”, fue el mensaje de Giménez para la afición de ‘il Diavolo’, la cual siempre esperó mucho más del jugador que llegó en el invierno del 2025.

Lesionado nuevamente del tobillo y con una sequía de 15 meses sin gol en Serie A pese a que fue titular en 10 partidos de liga durante el curso pasado, ‘Santi’ puso fin a su etapa en el Milan, la camiseta que siempre le pedía a su padre cuando era niño. En una campaña y media, le alcanzó para jugar 37 partidos, firmar siete tantos y poner seis asistencias. Un sueño cumplido, aunque no con el éxito deseado.

‘Santi’ estuvo muy lejos de su versión en el Feyenoord, mientras que el Milan no es ni la sombra de sus días de gloria.