No anotó, pero Santiago Giménez tuvo un buen debut con el Porto

EFE

El Porto abrió este viernes la quinta jornada de la Liga Portugal con un triunfo 2-1 sobre el Moreirense en un partido que supuso el debut de su nuevo delantero, el mexicano Santiago Giménez.

Giménez, recién llegado por cesión del Milan, entró al campo en el minuto 75 y tuvo algunas oportunidades de gol, que, sin embargo, fueron frustradas por un par de atajadas difíciles del portero rival, André Ferreira.

En cuanto al duelo, el campeón luso no lo tuvo nada fácil, y las rápidas transiciones del Moreirense se tradujeron en gol, cuando, en el 20, Dinis Pinto apareció cerca del segundo palo y concluyó con un remate de primeras un centro desde la izquierda.

FIRST MATCH ⚽️ Santiago Gimenez faz a sua estreia ?#FCPMFC pic.twitter.com/rdVvvCSPa1 — FC Porto (@FCPorto) September 4, 2026

Este fue el primer tanto recibido esta temporada por el Porto, que hasta el momento había mantenido su portería a cero durante seis partidos en todas las competencias.

Los 'Dragones' reaccionaron con intensidad al gol que sufrieron y lograron el empate en el 37 por Jan Bednarek. El internacional polaco se impuso en el aire y, de cabeza, envió al fondo de la red un balón lanzado por William Gomes desde un tiro libre.

El Porto mantuvo en la segunda mitad el ritmo alto que había mostrado en la primera y, tras varias advertencias, completó la remontada en el 58, en una jugada rápida que terminó con un tiro raso de Gomes para poner el 2-1 definitivo.