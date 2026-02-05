Publicación: jueves 5 de febrero de 2026

Karla Villegas Gama

Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutaron en la Copa del Rey

Real Betis y Atlético de Madrid chocaron en cuartos de final.

Llegó el día, Obed Vargas debutó con el Atlético de Madrid y Álvaro Fidalgo hizo lo propio con el Betis, 24 horas después de haber sido presentados.

Los mexicanos fueron convocados para el duelo de cuartos de final que enfrentaba a sus nuevos equipos; sin embargo ninguno partió desde el inicio.

El primero en saltar a la cancha fue Fidalgo, que ingresó al inicio del segundo tiempo, sustituyendo a un viejo conocido de la Liga MX, Nelson Deossa. El mediocampista poco pudo hacer ante un cuadro ‘Colchonero’ que les arrolló en todas las líneas.

Mientras tanto, Vargas tuvo que esperar hasta el minuto 79 para ingresar al terreno de juego. Para ese momento, el partido estaba controlado con un contundente 0-4.

Naturalmente, el mexicano mostró poco y esperará a tener más minutos en los siguientes partidos, el más cercano de La Liga el domingo 8 de febrero, otra vez, ante el Betis.

