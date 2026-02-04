Atlético de Madrid recuerda a Hugo Sánchez y Raúl Jiménez en la presentación de Obed Vargas

Redacción FOX Deportes

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, destacó este miércoles que el crecimiento de Obed Vargas ha sido “imparable” y remarcó los “valores” que comparte con el club rojiblanco, con el que fue presentado en el estadio Metropolitano, tras su fichaje hasta el 30 de junio de 2030.

“Recibimos en la casa de todos los atléticos a Obed Vargas, un prometedor centrocampista mexicano que añade su nombre a otros compatriotas que defendieron el escudo del Atlético de Madrid con orgullo, sentimiento y pertenencia, como Luis García, Raúl Jiménez, Héctor Herrera o Javier Aguirre (no citó a Hugo Sánchez, que también militó en el club y después fichó por el Real Madrid)”, empezó el directivo.

“Su crecimiento ha sido imparable y es el jugador con mayor proyección de la competición estadounidense, siendo elegido como el mejor jugador sub’22 de la liga estadounidense en la última temporada. Jerarquía, madurez, juventud y capacidad lo convierten en un centrocampista de gran futuro. Su indiscutible calidad y talento también lo han llevado a debutar con la selección absoluta mexicana”, valoró Cerezo en la presentación del jugador.

El presidente del Atlético aseguró que Vargas “se identifica” con los “valores” del club rojiblanco, pues además es un aficionado delcarado del equipo.

“Conocimos su historia en el Mundial de Clubes. No nos dejó indiferentes. Desde pequeño, Obed se fijó en la forma de luchar, crecer y superar dificultades de nuestro equipo”, expresó el directivo, quien también recordó el momento que vivió con Antoine Griezmann, quien es su nuevo compañero.

“Estoy seguro de que nunca olvidará aquel partido en el Mundial (el pasado 19 de junio en Seattle entre el Sounders, su anterior equipo, y el Atlético, en el que jugará ahora), ni el momento en que Griezmann, que ahora será su compañero, intercambió su camiseta”, recordó Cerezo.

“Estamos muy ilusionados con tu llegada al Atleti y queremos que sigas creciendo como futbolista. Has podido comprobar que la exigencia es máxima y los retos son apasionantes. Confiamos en ti y esperamos que seas una de nuestras estrellas en este gran club que es el Atlético de Madrid”, añadió.