Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

La agenda deportiva se intensifica con duelos clave rumbo a las finales de distintas disciplinas.

Arrancan las semifinales de la Champions League Copyright: Reuters

Cuatro equipos sueñan con disputar la final del torneo continental, pero primero deberán superar el último obstáculo rumbo al duelo por el título. El PSG recibe al Bayern MUnich el martes 28, mientras que el Atlético de Madrid se mide ante el Arsenal el miércoles 29.

Cuatro equipos siguen vivos en la Copa de Campeones CONCACAF Copyright: Reuters

Las semifinales del torneo están a la vuelta de la esquina. Nashville SC recibirá a Tigres el martes 28, mientras que Toluca visitará a LAFC el miércoles 29. Será la primera vez que equipos mexicanos y estadounidenses se enfrenten entre sí en esta fase del certamen.

Se viene el Derbi de Inglaterra Copyright: Reuters

La Jornada 35 de la Premier League trae uno de los duelos más esperados: Manchester United vs Liverpool. Ambos equipos pelean por mantenerse en puestos de Champions League: los ‘Red Devils’ son terceros y los ‘Reds’ cuartos. En sus últimos 10 enfrentamientos, el balance es parejo: tres victorias por lado y cuatro empates.

La Champions League femenina define a sus finalistas Copyright: Reuters

Este sábado 3 y domingo 4 se conocerán los clubes que disputarán el título. Lyon recibirá al Arsenal con ventaja global de 2-1 para las inglesas; del otro lado, el Barcelona enfrentará al Bayern Munich tras el empate 1-1 en la ida.

Continúan los playoffs de la NBA Copyright: Reuters

La primera ronda sigue su curso esta semana con los Juegos 5, 6 y 7 (si son necesarios) hasta el domingo 3 de mayo. Oklahoma City Thunder lidera su serie 3-0. Por su parte, Lakers, Timberwolves, Spurs y Celtics tienen ventaja de 3-1; el Orlando Magic va arriba 2-1, mientras que Cavaliers vs Raptors y Knicks v. Hawks están igualados 2-2.