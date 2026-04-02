Con sabor a final; así se jugarán las semifinales de la Champions League Femenil

EFE

El Barcelona, que eliminó este jueves al Real Madrid, se enfrentará al Bayern Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones, con el partido de ida en terreno alemán y la vuelta en campo azulgrana, mientras que el Arsenal, el vigente campeón, jugará contra el Lyon, con la ida en Londres, rumbo a la final del 23 de mayo en el estadio Ullevaal de Oslo.



Los choques de ida se disputarán los próximos 25 y 26 de abril y la vuelta el 2 y 3 de mayo, a la espera de la comunicación de la UEFA de qué fecha corresponde a cada una de las eliminatorias. El Barcelona se rinde ante su nueva reina: Alexia Putellas

El Barcelona ya se enfrentó al Bayern Múnich en la primera jornada de la actual edición del máximo torneo europeo, el pasado 7 de octubre en el estadio Johan Cruyff, con una victoria por 7-1 del conjunto azulgrana, con los goles de Alexis Putellas, que desató el triunfo en el minuto 3; Ewa Pajor, con un doblete; Claudia Pina, con otro; Esmee Brugts y Salma Paralluelo.



Es la única derrota en esta ‘Champions’ del equipo alemán, dirigido por el español José Barcala y que terminó cuarto en la fase liga, al imponerse al Juventus (2-1), al Arsenal (3-2), al París Saint Germain (1-3) y al Valerenga (3-0) y empatar con el Atlético de Madrid en el Centro Deportivo de la localidad madrileña de Alcalá de Henares (2-2).

En cuartos de final ha eliminado al Manchester United, tras ganar tanto en la ida en Old Trafford por 2-3 como en la vuelta en el Allianz Arena por 2-1, aunque en el segundo duelo caía por 0-1 hasta el minuto 81, cuando inició la remontada.