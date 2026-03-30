Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

La semana llega cargada, con etapas de definición en Europa y torneos que inician en América. Aquí te presentamos las 5 notas que debes saber para iniciar.

Regresan las competencias europeas Copyright: Reuters

La Champions League entra en la fase de cuartos de final este martes 7 y miércoles 8 de abril con cruces de alto perfil. Real Madrid enfrenta al Bayern Munich, mientras que Arsenal se mide al Sporting de Portugal, Barcelona al Atlético de Madrid y PSG al Liverpool. En paralelo, la Europa League disputa la misma instancia con clubes como Betis, Celta de Vigo y Aston Villa aún en competencia.

Vuelve la Copa Libertadores Copyright: Reuters

La fase de grupos de la Copa Libertadores arranca con 32 equipos en busca de los octavos de final. Brasil y Argentina lideran en número de participantes (6 cada uno), mientras que Flamengo inicia la defensa de su título en el Grupo A junto a Estudiantes, Cusco FC e Independiente Medellín.

Abran paso a la Copa de Campeones de la CONCACAF Copyright: Reuters

La Copa de Campeones de la CONCACAF retoma la actividad con los partidos de ida de cuartos de final. América enfrenta a Nashville, Cruz Azul a LAFC, Tigres a Seattle Sounders y Toluca a LA Galaxy, en una ronda que vuelve a medir a la Liga MX con la MLS.

La Liga MX se prepara para la Liguilla Copyright: Reuters

El Clausura 2026 entra en su recta final con la Jornada 14, que tiene como partido central el América vs Cruz Azul, en el Estadio Banorte. La ‘Máquina’ se mantiene en la parte alta de la tabla, mientras que las ‘Águilas’ buscan consolidarse en zona de clasificación.

Todo listo para el Masters 2026 Copyright: Reuters

El Masters de Augusta, primer major del año, inicia el jueves 9 de abril y concluye el domingo 12. El torneo reparte una bolsa de 20 millones de dólares y contará con 91 jugadores, incluido el campeón defensor Rory McIlroy.