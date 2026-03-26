Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

Se viene una semana que puede cambiar el rumbo en varios frentes: selecciones, Europa y hasta la MLS.



Aquí te presentamos las cinco historias que debes tener en el radar.

México vs Bélgica: prueba de alto nivel Copyright: Reuters

Tras el empate sin goles ante Portugal, la Selección Mexicana ya está en Chicago para medirse a Bélgica en el Soldier Field. Los ‘Diablos Rojos’ llegan encendidos después de golear 5-2 a Estados Unidos, así que será una prueba seria para el Tri.

Se definen los últimos boletos al Mundial Copyright: Reuters

Este 31 de marzo se completará la lista de clasificados a la Copa del Mundo con seis lugares en juego. En Europa destacan duelos como Suecia vs Polonia e Italia vs Bosnia, mientras que el repechaje intercontinental también promete: Irak vs Bolivia y Congo vs Jamaica.

La Champions League femenina entra en fase decisiva Copyright: Reuters

Vuelven los cuartos de final con partidos de vuelta que prometen drama. Barcelona y Real Madrid tienen una serie casi definida, mientras que Lyon y Wolfsburg siguen en una batalla cerrada. Semana clave para definir a las semifinalistas.

FA Cup: sobreviven los fuertes Copyright: Reuters

Ocho equipos se mantienen con vida en la copa más importante de Inglaterra, pero la mitad verá cortadas sus esperanzas de levantar el trofeo. Los cuartos de final lo jugarán: Manchester City-Liverpool, Chelsea-Port Vale, Southampton-Arsenal y West Ham-Leeds

Inter Miami estrena casa… con guiño a Messi Copyright: Reuters

Este sábado se inaugura el nuevo estadio del Inter Miami, con capacidad para 26,700 aficionados. El debut será ante Austin FC, en un recinto que incluirá una tribuna dedicada a Lionel Messi, sello total de la franquicia.