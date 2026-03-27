Publicación: domingo 29 de marzo de 2026

Héctor Cantú

Segunda goleada del Barcelona sobre el Real Madrid en menos de cinco días

El equipo femenil volvió hacer añicos al equipo merengue; prácticamente define la liga

El Barcelona se ha apuntado su segunda victoria por goleada sobre su acérrimo rival, el Real Madrid en menos de cinco días.

Luego de que a media semana se despacharan con la cuchara grande y dieran un paso firme a las semifinales de la Champions League tras vencer 6-2, ahora en el marco de la liga femenil, han vuelto a superar al equipo blanco.

Ona Batlle ha sido la encargada de inaugurar el tanteador apenas a los 18 minutos con un golazo de larga distancia que encontró las redes a pesar del vuelo de Misa Rodríguez.

Las de casa fueron dominadoras absolutas del encuentro y aunque fallaron otros algunos acercamientos en la primera mitad, terminaron por necesitar poco tiempo en el complemento para encaminar la victoria a su favor.

A los seis minutos del segundo tiempo, apareció la líder Aexia Putellas, para marcar el segundo gol para las blaugranas con un remate dentro del área.

Cuatro minutos después, un autogol de Maëlle Lakrar puso cifras definitivas al encuentro para darle la victoria a las culés.

Esta vez, el 3-0 ha sido definitivo y prácticamente ha sentenciado el título para las blaugranas en la presente temporada que llegaron a 69 puntos y ampliaron la distancia con el Real Madrid a 13 unidades a falta de seis partidos por disputarse.

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