Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

La semana trae etapas definitorias en diversas disciplinas y aquí te presentamos todos los detalles que necesitas.

¿Quién ganará el Clásico Mundial de Béisbol? Copyright: Reuters

Estados Unidos ya tiene un boleto a la final, tras imponerse a República Dominicana; mientras tanto, Venezuela e Italia se enfrentarán este lunes 16 para definir al otro equipo que peleará por el título.

Cuartos de final a la vista en Europa Copyright: Reuters

El martes 17 y miércoles 18 se jugarán los octavos de final de vuelta de la Champions League, en donde tres encuentros están completamente abiertos: Liverpool-Galatasary (0-1), Barcelona-Newcastle 1-1 y Arsenal-Bayer Leverkusen (1-1), el resto parecen estar definidos: Tottenham-Atlético de Madrid (2-5), Bayern Munich-Atalanta (6-1), Chelsea-PSG (2-5), Sporting Portugal- Bodø/Glimt (0-3) y Manchester City-Real Madrid (0-3). En la Europa League los partidos de octavos se celebrarán el jueves 19.

Todo listo para la final de la Carabao Cup Copyright: Reuters

Arsenal y Manchester City se verán las caras en Wembley Stadium el domingo 22. Los ‘Gunners’ no ganan esta competencia desde la temporada 1992/93, mientras que los ‘Sky Blues’ consiguieron el título en la 2020/21.

El Derbi Madrileño levanta pasiones Copyright: Reuters

Real Madrid recibirá al Atlético de Madrid en la Jornada 29 de La Liga. Más allá de la rivalidad, el duelo es importante para recortar distancias con el líder de la competencia, el Barcelona (70 puntos). Los ‘Merengues’ llegan como segundos del torneo, con 66 unidades; los ‘Colchoneros son terceros, con 57.

La F1 cancela dos Grandes Premios Copyright: Reuters

Es oficial, las carreras de Bahréin y Arabia Saudita no se disputarán esta temporada debido a los problemas bélicos que aquejan al Medio Oriente. De esta manera, el GP de Japón se realizará el 28 de marzo, posteriormente abril se quedará sin eventos y la F1 volverá hasta la primera semana de mayo, cuando se corra el GP de Miami.