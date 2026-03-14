Real Madrid trasladó su buen momento a La Liga

Oscar Sandoval

Real Madrid venció 4-1 a Elche sin complicaciones y aprovechó la inyección anímica que significó el triunfo ante Manchester City de Champions League para trasladar el buen momento a La Liga y presionar a Barcelona por el liderato.

Los visitantes aguantaron con orden y sacrificio poco más de media hora, sin embargo, su plan se vino abajo a los 39 minutos después de un tiro libre y un rechazo defensivo al centro del área que Antonio Rüdiger prendió de volea para adelantar al conjunto ‘Merengue’.

Elche se desajustó y Fede Valverde marcó un golazo desde la media luna para dejar prácticamente sentenciado el resultado antes del descanso.

Golazo de @FedeeValverde.



Da igual cuando leas esto. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 14, 2026

Los locales se tomaron con calma la segunda mitad, no pusieron en duda el resultado y no se ensañaron con un rival débil que terminó recibiendo el tercero a los 66 minutos luego de un centro del canterano Yañez que cabeceó Dean Huijsen en el área.

Elche recortó distancias al 85 tras un error de Eduardo Camavinga quien regaló un balón cerca del área que el canterano Manuel Ángel mandó a su portería en el intento por despejar, sin embargo, los ‘Merengues’ cerraron la noche con broche de oro.

Arda Güler sorprendió a Dituro a los 89 minutos con un disparo por detrás del mediocampo cercano a los 70 metros y aseguró la victoria de Real Madrid que tiene vida en La Liga.