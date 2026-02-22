Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

La semana llega cargada de información de diversos frentes y aquí encontrarás las cinco noticias más importantes para iniciar la semana.

El México-Islandia no se mueve Copyright: Reuters

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que el amistoso entre ambas selecciones sigue en pie para realizarse el miércoles 25 en el Estadio Corregidora de Querétaro, en el centro del país.

Todo se define en las competencias europeas Copyright: Reuters

Los equipos que avanzarán a los octavos de final quedarán listos esta semana. En la Champions League, los playoffs de vueltas se celebrarán el 24 y 25 de febrero. Galatasaray, PSG, Real Madrid, Borussia Dortmund, Newcastle, Bayer Leverkusen y Bodø/Glimt llegan con ventaja, Atlético de Madrid y Club Brugge están empatados. En la Europa League Celta de Vigo, Bologna, Genk, Nottingham Forest, Ludogorets, Estrella Roja y Stuttgart tomaron la delantera, Panathinaikos y Viktoria Plzen igualaron.

Raúl Jiménez hace historia Copyright: Reuters

El delantero llevó su porcentaje de conversión de penales a 13 de 13, lo que lo sitúa como le jugador con el mejor registro en la historia de la Premier League; además, con su doblete ante el Sunderland entró al top 5 de goleadores históricos de la Premier League.

Listo Der Klassiker Copyright: Reuters

El sábado 28 Borussia Dortmund recibirá al Bayern Munich, en la Jornada 24 de la Bundesliga. Los ‘Bávaros’ son líderes del torneo con 60 unidades; mientras que las ‘Abejas’ ocupan la segunda posición de la general con 52 puntos.

Gianluca Prestianni, suspendido Copyright: Reuters

Luego del episodio de racismo que expuso Vinícius Júnior, la UEFA anunció que Gianluca Prestianni no podrá jugar el partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica. Se trata de una medida preventiva, pues las investigaciones sobre el hecho continúan.