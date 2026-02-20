El partido entre México e Islandia se jugará sin contratiempos

Héctor Cantú

A pesar de los momentos de inseguridad que se viven en diferentes partes de México, el partido amistoso entre la Selección Mexicana y el representativo de Islandia, se celebrará conforme a lo previsto.

Así lo ratificó la Federación Mexicana de Futbol, a pesar de que un día antes, el duelo entre Gallos Blancos y Bravos de Juárez, programado para jugarse en Querétaro, tuvo que ser reprogramado.

Este lunes se tiene previsto que arribe a la sede del encuentro el combinado dirigido por Javier Aguirre. Islandia ya se encuentra en la capital del estado.

Además de Islandia, México se enfrentará a Portugal en el Estadio Azteca de Ciudad de México el próximo 28 de marzo.

Esta será la cuarta ocasión que México e Islandia se vean las caras en un partido amistoso con un saldo de tres victorias para el cuadro mexicano.