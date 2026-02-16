Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

Se avecina una semana cargada de deportes en todos los frentes y estas son las cinco noticias que debes saber para iniciar bien informado.

Vuelven las competencias europeas Copyright: Reuters

Todo listo para que inicien los playoffs en tres certámenes: Champions League, Europa League y Conference League. Los encuentros de la Champions se disputarán el 17 y 18 de febrero; entre los más llamativos están: Monaco-PSG, Benfica-Real Madrid y Club Brugge-Atlético de Madrid. Los otros dos certámenes se jugarán el 19 de febrero, y los duelos más prometedores son: PAOK-Celta de Vigo, Brann-Bologna y Celtic-Stuttgart, en la Euorpa, y Noah-AZ Alkmaar, Zrinjski-Crystal Palace y Jagiellonia Białystok-Fiorentina, en la Conference.

Concluyen los Juegos Olímpicos de Invierno Copyright: Reuters

Después de dos semanas y media de muchas emociones, el evento deportivo de invierno más importantes del mundo llega a su fin este domingo 23 con una ceremonia de clausura en la Arena Verona. Hasta el momento, Noruega lidera el medallero con 12 oros, 7 platas y 8 bronces, para un total de 27 preseas. En total, 92 países tuvieron representación en 16 disciplinas.

Regresa la MLS Copyright: Reuters

La temporada 2026 de la liga estadounidense de futbol regresa a escena este sábado 21 con 13 partidos, incluido el de LAFC-Inter Miami, este último campeón reinante del torneo. Será la campaña #31 que se dispute, la segunda al hilo con 30 equipos, 15 por conferencia, y la última con el actual formato febrero-diciembre, toda vez que en 2027 la MLS se integrará al calendario FIFA. Además, del 25 de mayo al 16 de julio tomará una pausa para la celebración de la Copa del Mundo.

La Liga MX está que arde Copyright: Imago7

La Jornada 6 dejó muchas sorpresas en el Clausura 2026: América cayó ante Chivas como visitante por primera vez desde 2017; Mazatlán venció a Santos a domicilio para sumar su primer triunfo desde octubre de 2025 y Nicolas Ibáñez marcó con Cruz Azul ante su exequipo, Tigres. En la cima de la tabla está el Guadalajara, con 18 unidades, producto de seis triunfos al hilo, algo que no conseguía desde el torneo Bicentenario 2010.

La F1 se queda en Barcelona Copyright: Reuters

La Fórmula 1 anunció que el Gran Premio de la ciudad se mantendrá en el Circuit de Barcelona-Catalunya para las temporadas 2028, 2030 y 2032, cumpliendo con la alternancia con el Circuit de Spa-Francorchamps de Bélgica (2027, 2029 y 2031). De esta manera, la Ciudad Condal mantendrá la competencia que nació en 1991.