Los reprobados del América tras la derrota ante Chivas en el Clásico Nacional

Héctor Cantú

Las Águilas del América sufrieron una dolorosa derrota ante las Chivas del Guadalajara en la edición Clausura 2026 del Clásico Nacional.

El Rebaño Sagrado hizo válida su condición de favorito tras vencer por la mínima diferencia al equipo azulcrema que no encontró los argumentos para detener el dinamismo ofensivo del equipo rojiblanco.

El principal señalado del América es Kevin Álvarez, una de las apuestas que ha bajado su rendimiento en las últimas semanas con el América. El lateral por derecha se perdió en la marcación en el gol de las Chivas, además de solo haber recuperado un balón para las Águilas en los 90 minutos de jugo.

En total, Kevin perdió 6 pelota, falló tres toques y no logró un solo recorte sobre los rivales durante todo el encuentro.

Otro de los señalados de las Águilas en el partido más esperado del torneo en su fase regular fue Henry Martin, quien sigue demostrando que está falto de ritmo ofensivo. Henry apenas disparó en dos ocasiones al arco contrario, además de haber perdido 9 balones en los más de 70 minutos que estuvo sobre la cancha.

Brian Rodríguez completa la terna de ‘reprobados’ americanistas en el Clásico Nacional. El Rayito, además de haberse ganado una amonestación por una desconcentración, terminó con una efectividad de 72 por ciento en sus pases.

En total perdió 21 pelotas durante el partido y se marchó sin un solo disparo al arco rival, además de tampoco haber generado una opción clara de gol para los azulcremas.

América, que ahora marcha en la décima posición de la tabla, intentará regresar a la senda del triunfo ante Puebla en su siguiente compromiso, antes de recibir a Tigres en la jornada 8.