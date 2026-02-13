Arruinar el momento de Chivas, las gran motivación del América

Enrique Gómez

En medio de uno de sus mejores puntos históricos, Chivas recibe al América en el Clásico Nacional. Oportunidad inigualable para que el ‘Rebaño’ rompa la racha de casi 15 años sin ganarle dos partidos seguidos de Liga MX al América o hasta para que aseste su primera goleada desde 2016.

El equipo rojiblanco lidera el Clausura 2026 con paso perfecto, pero el conjunto azulcrema sigue teniendo el plantel más valioso del futbol mexicano, además de que querrá cobrar revancha de lo que fue el torneo pasado, cuando el 'Rebaño' se impuso pese a que las Águilas eran favoritas.

Así llegan ambos equipos para el duelo emblema de la Liga MX: