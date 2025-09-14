Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

Todo listo para que comience la semana con mucha actividad deportiva en Europa, esto y más en las cinco noticias que debes saber.

Chivas se llevó el Clásico Nacional Copyright: Imago7

Guadalajara se impuso al América 2-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes y los catapultó hasta el sitio 12 de la tabla general, con siete puntos; mientas que las ‘Águilas’ cayeron al tercer sitio con 17 unidades.

Manchester City, amo del Derbi Copyright: Reuters

El cuadro de Pepe Guardiola derrotó al Manchester United 3-0 en el Etihad Stadium. Phil Foden y Erling Haaland fueron los encargados de finiquitar el encuentro, que significó la segunda victoria de los ‘Sky Blues’ esta temporada.

Vuelve la Champions League Copyright: Reuters

Después de cuatro meses regresa el torneo de clubes más importante del mundo. El martes 16 de septiembre arranca la edición 71 del torneo, el cual se disputará en formato de liga por segunda ocasión consecutiva. Paris Saint-Germain, el campeón defensor, arranca su participación el miércoles 17 ante Atalanta; mientras que el Real Madrid, máximo ganador de la competencia, inicia el martes 16 ante Olympique de Marsella.

Continúa la Copa Libertadores Copyright: Reuters

La justa continental celebrará la ida de los cuartos de final el martes 16, miércoles 17 y jueves 18. Los ocho equipos que se mantienen con vida son: Vélez Sarsfield, Racing Club, River Plate, Palmeiras, LDU Quito, Sao Paulo, Flamengo y Estudiantes.

Derbis y clásicos en Europa Copyright: Reuters

El sábado 20 Liverpool recibirá al Everton en el Derbi de Merseyside. Los ‘Reds’ son líderes de la Premier League, con 12 puntos; los ‘Toffees’ llegarán a Anfield como sextos de la tabla, con siete unidades. El domingo 21 se jugará Le Classique cuando el Olympique de Marsella reciba al PSG en el Stade Vélodrome. Finalmente, también el domingo, la Roma visita a Lazio para el Derby della Capitale.