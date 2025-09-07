Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

La actividad deportiva sigue su curso y esta semana nos trae duelos de alto impacto. Estas son las 5 noticias que debes saber para iniciar.

Carlos Alcaraz se coronó en el U.S. Open Copyright: Reuters

El tenista español superó a Jannik Sinner con sets de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, asegurando el segundo US Open de su carrera, y su sexto torneo de Grand Slam. Con su victoria recuperó el #1 del ranking mundial y se convirtió en el jugador más joven en ganar seis majors.

México continúa con su preparación Copyright: Imago7

El ‘Tri’ se medirá a Corea del Sur este martes 9 de septiembre, luego de empatar sin goles con Japón el sábado 6. La Selección Mexicana se prepara de cara al Mundial de 2026 del cual es anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

Se avecina el Clásico Nacional Copyright: Imago7

La Liga MX volverá a la actividad con la Jornada 8, tras la Fecha FIFA. El sábado 13 se disputará el duelo entre América y Chivas, en el Estadio Ciudad de los Deportes. En los últimos 10 partidos contra el Guadalajara, las ‘Águilas’ registran cinco victorias, tres empates y dos derrotas. En la tabla general del Clausura 2025, los ‘Azulcrema’ marchan en segundo lugar, con 17 unidades; mientras que el ‘Rebaño Sagrado’ es decimosexto, con cuatro puntos.

Clasificatorias mundialistas Copyright: Reuters

La UEFA estará celebrando la Jornada 6 desde el domingo 7 y hasta el martes 9. Por su parte, la CONMEBOL cerrará su torneo de eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de 2026 con cinco duelos; los seis boletos directos para la competencia ya están definidos; sin embargo, aún queda por saber si Venezuela o Bolivia avanzarán al playoff intercontinental. Por su parte,

El primer Derbi de Mánchester Copyright: Reuters

Los dos equipos de la ciudad inglesa se medirán este domingo 14 en la Premier League. El Manchester City, que marcha en el sitio 13 de la tabla, recibirá al United, noveno de la general. Ambos clubes están necesitados de una victoria, pues han arrancado la temporada con paso titubeante, los dos con una victoria en tres jornadas disputadas.