México, amigo de Corea del Sur desde el verano de 2018

Enrique Gómez

Desde 2018, el 27 de junio es el día de Corea en México…

Porque mientras el Tri estaba siendo goleado por Suecia y quedando fuera de la Copa del Mundo de Rusia 2018 en la fase de grupos, Corea del Sur hizo lo ‘imposible’ para ayudar (indirectamente) al Tri y catapultarlo a los octavos de final del torneo, donde igual sería goleado y eliminado por Brasil.

Pero ese 27 de junio de hace siete años, cuando México se sentía eliminado en fase de grupos por primera vez en décadas, antes de que Corea del Sur derrotara a Alemania con goles al 90’+2 y 90’+6 será inolvidable. El Tri logró seis puntos en esa fase de grupos, los primeros contra Alemania y los siguientes justamente contra Corea del Sur; o sea, el equipo asiático le dio al equipo norteamericano todo lo que necesitaba para avanzar.

Así los últimos 5 enfrentamientos directos

· Amistoso 2020: COR 2-3 MEX

· Mundial 2018: COR 1-2 MEX

· Amistoso 2014: MEX 4-0 COR

· Amistoso 2006: MEX 0-1 COR

¿México está listo? Aquí los jugadores más valiosos de Japón y Corea del Sur

El pueblo mexicano es festivo y cuantas más personas se unan al ‘evento’ es mejor. Por eso, cuando Corea del Sur eliminó a Alemania y le entregó el segundo lugar del Grupo F al Tri, circularon decenas de videos en redes sociales de mexicanos celebrando, festejando y honrando a coreanos radicando en el país ‘azteca’. Al menos por un día, ser coreano fue un título nobiliario en el República Mexicana.

¿Y si Corea del Sur no le hubiera ganado a Alemania? Con un empate hubiera alcanzado para que el Tri avanzara, pues el conjunto teutón se quedó con tres puntos en el grupo; pero, de haber vencido al equipo oriental, como marcaba la lógica, habría avanzado en lugar de México pues tendría seis puntos, pero mejor diferencia de goles. Por eso, los goles en tiempo de compensación fueron todo un estallido de felicidad para mexicanos y también para coreanos, pues fue la primera victoria de su historia ante Alemania.

Ahora, México se vuelve a medir a Corea del Sur en un amistoso a nueve meses de la Copa del Mundo de 2026 ¿Podrá el Tri hilar su cuarta victoria consecutiva ante su ‘amigo’ en Rusia 2018?