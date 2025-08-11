Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

El futbol trae consigo muchas emociones en diversos continentes, mientras que el mercado de fichajes sigue su curso. Estas son las cinco noticias que debes saber.

El Real Madrid se estrenará a La Liga

Después de un verano ajetreado con el Mundial de Clubes, los ‘Merengues’ jugarán su primer encuentro liguero de la temporada 2025/26 este martes 19 frente al Osasuna. El cuadro de Xabi Alonso llega con cinco bajas.

Edson Álvarez busca equipo

El mexicano no cuenta para el West Ham de Graham Potter por lo que ya busca club. De acuerdo con reportes medios neerlandeses, el mediocampista estaría interesado en volver al Ajax, y aunque los ‘Godenzonen’ ven con buenos ojos su llegada, su situación financiera podría entorpecer la operación. El Fenerbahçe también quiere atraer a Álvarez para reforzar la media y ya ha iniciado pláticas con su entorno.

La Copa Libertadores sigue su curso

Los partidos de vuelta de los octavos de final del torneo se celebrarán del martes 19 al jueves 21 y solo ocho equipos conseguirán su boleto a cuartos de final. Los cruces se encuentran así: Vélez Sarsfield 0-0 Fortaleza; Racing Club 0-1 Peñarol; Sao Paulo 0-0 Atlético Nacional; Estudiantes 1-0 Cerro Porteño; Internacional 0-1 Flamengo; LDU Quito 0-1 Botafogo; River Plate 0-0 Libertad, y Palmeiras 4-0 Universitario.

Regresa la Leagues Cup

Después de dos semanas de inactividad, el torneo que enfrenta a los mejores de la MLS con los más destacados de la Liga MX celebrará los cuartos de final este miércoles 20. Los cruces son los siguientes: Inter Miami-Tigres; Toluca-Orlando City; Seattle Sounders-Puebla, y LA Galaxy-Pachuca.

Vuelve la Bundesliga

La liga alemana regresa a la actividad este viernes 22. El campeón, Bayern Munich, jugará el partido inaugural ante el RB Leipzig. La jornada 1 seguirá el sábado 23 y domingo 24.