Bayern Munich sumó una Supercopa de Alemania a su palmarés

Oscar Sandoval

Bayern Munich venció 2-0 a Stuttgart y conquistó su onceavo título de la Supercopa de Alemania con goles de Harry Kane quien conquistó su segundo trofeo colectivo y de Luis Díaz que se estrenó como goleador del conjunto ‘Bávaro’ que está listo para su debut en la Bundesliga.

Bayern Munich comenzará la temporada como el rival a vencer en el futbol alemán, recuperó el trono luego del paso fugaz de Bayer Leverkusen y es candidato a todo, inició el curso levantando un trofeo tras derrotar a un combativo Stuttgart que fue víctima de sus errores.

‘Los Suavos’ estaban compitiendo con sus armas hasta que Josha Vagnoman atacó mal un balón en un trazo para Kane y le dejó el balón al delantero inglés que esas no las perdona, una falla que les quitó fuerza a los 18 minutos.

El campeón de la liga alemana tuvo paciencia y al 77 encontró su recompensa luego de un centro de Serge Gnabry desde la banda derecha que Luis Díaz remató de cabeza ante la salida del portero quien no llegó al centro.

Stuttgart recortó distancias en tiempo añadido, pero no puso en predicamentos la victoria de Bayern Munich que cortará el listón rojo de la Bundesliga para darle la bienvenida a la temporada 2022/26 el próximo viernes ante RB Leipzig.